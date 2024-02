General Motors Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Motors-Aktie weist einen Wert von 11 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 37,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf dieser Basis wird das Wertpapier mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für General Motors führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat General Motors in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche erzielt, die um -12,85 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von General Motors um 1,67 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie von General Motors ergeben im Durchschnitt ein "Gut"-Rating, basierend auf 4 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" und ein Kursziel von 55,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 42,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (38,91 USD) bedeutet.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Zusammenfassend erhält die General Motors-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den RSI-Bewertungen, der Branchenvergleich Aktienkurs, den Analysteneinschätzungen und dem Sentiment und Buzz.