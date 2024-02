General Motors Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass General Motors im Vergleich zur Branche "Automobile" deutlich unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 5,46, während das Branchen-KGV bei 22,33 liegt, was einem Unterschied von 76 Prozent entspricht. Daher wird die General Motors-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen für die General Motors-Aktie abgegeben, wovon 4 als "Gut", 4 als "Neutral" und keines als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Allerdings zeigen neuere Berichte ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) und ein Kursziel von 55,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 41,9 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der General Motors-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 34,1 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 38,99 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automobile"-Branche, weist die General Motors-Aktie eine Rendite von -4,94 Prozent auf, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die General Motors-Aktie somit positive Bewertungen sowohl in der fundamentalen, als auch in der technischen Analyse sowie im Branchenvergleich, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.