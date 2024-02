General Motors Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von General Motors hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von General Motors um 0,9 Prozent über dem Durchschnitt (-5,84 Prozent). Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt im Durchschnitt -12,65 Prozent, wobei General Motors aktuell um 7,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von General Motors als unterbewertet, da das KGV mit 5,46 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" ist, der 25,32 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei General Motors eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei General Motors in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Dabei standen in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zur Einstufung als "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 4 negative Signale und keine positiven Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".