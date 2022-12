General Mills sollte so schnell nicht 100 US-Dollar erreichen

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) notiert weiterhin ziemlich hoch. Betrachten wir einen aktuellen Aktienkurs von 85,89 US-Dollar, so erscheint theoretisch ein Kursniveau von 100 US-Dollar nicht mehr weit entfernt. Rund 15 % Kursplus benötigt es dafür. Jedoch erscheint das selbst für die defensive Dividendenaktie nicht sonderlich problematisch. Im Laufe dieses Jahres liegt die Aktie über 39 % im Plus.

Trotzdem bin ich geneigt zu sagen: 100 US-Dollar sollte die Aktie von General Mills nicht erreichen. Die fundamentale Bewertung wäre dann einfach zu teuer. Sehen wir uns auch das etwas näher an.

General Mills bei 100 US-Dollar? Das wäre dann der Fall!

Theoretisch könnte die Aktie von General Mills 100 US-Dollar erreichen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis dürfte auf diesem Bewertungsmaß in etwa mit Coca-Cola (WKN: 850663) gleichziehen. Lediglich die Dividendenrendite wäre mit 2,16 % vergleichsweise teurer. Das könnten wir jedoch mit einem niedrigeren Ausschüttungsverhältnis begründen. Allerdings: Ein solches Bewertungsmaß wäre tendenziell doch zu teuer. Nicht nur historisch.

General Mills hat teilweise doch deutliche Unterschiede zur Aktie von Coca-Cola. So zum Beispiel, was die Dividendenhistorie angeht. In diesem Jahr hat es zwar 6 % Dividendenwachstum gegeben. Jedoch ist der Status als Dividendenkönig nicht gegeben. Das dürfte für viele Investoren einen latenten Preisabschlag rechtfertigen. Es gibt schließlich kein beständiges Wachstum. Wohl aber eine attraktive Dividendenpolitik, die seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten eine stabile Dividende vorsieht.

Mein Kernargument ist jedoch, dass General Mills von der Qualität her nicht so bewertet sein sollte wie Coca-Cola. Der US-Getränkekonzern kann weitgehend ohne den Einzelhandel Preiserhöhungen an die Abfüller weitergeben. Rund 100 Marken sind zwar eine stabile Basis. Jedoch ist lediglich ein Bruchteil dessen rund um den Globus erhältlich. Von der Reichweite her und von der Produktqualität sind zwar beide Namen defensiv und zeitlos. Aber es gäbe für mich trotzdem eine Nuance, die die Bewertung als Unterschied widerspiegeln sollte.

Es wäre mehr dafür nötig

Damit die Aktie von General Mills nachhaltig auf 100 US-Dollar steigt, müsste eine Menge mehr nötig sein. Das heißt: Wir bräuchten ein noch stärkeres Wachstum und die Perspektive, dass der Inflationsschutz weiterzieht. Auch Tiernahrung könnte als Growth-Bereich mehr Gewicht erhalten und diese Neubewertung anregen, aber für mich eben doch eher perspektivisch, wenn ich den Vergleich mit Coca-Cola sehe.

Das heißt, dass die Aktie von General Mills unterm Strich derzeit gut und fair bewertet sein könnte. Foolishe Investoren sollten möglicherweise einen Dip abwarten, ehe sie auf diesem hohen Bewertungsmaß noch einen Fuß in die Tür stellen. Aber auch darüber kann man bekanntlich streiten.

