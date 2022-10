General Mills vor Ex-Dividenden-Datum: Lohnt Schnellsein noch?!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) steht kurz vor dem Ex-Dividenden-Datum. Genauer gesagt ist dieser Termin für den 10. Oktober dieses Jahres terminiert. Investoren erhalten die Ausschüttung dann am 1. November. Allerdings müsste man die Anteilsscheine am Montag vor Beginn des US-Handels gekauft haben, um noch in den Genuss zu kommen.

Vielleicht fragen sich einige Investoren derzeit: Lohnt es sich jetzt noch, die Aktie von General Mills zu kaufen? In Euro haben die Anteilsscheine immerhin im Laufe dieses Jahres rund 32 % an Wert zugelegt. Das ist nicht wenig. Selbst nicht für eine defensive Dividendenaktie in Zeiten der Inflation und nicht mit der vorhandenen Pricing Power.

Blicken wir daher auf das Gesamtpaket. Sowie auch darauf, warum Warten selbst kurz vor knapp das Mittel der Wahl sein könnte.

General Mills vor Ex-Dividenden-Datum: Schnellsein oder Warten?

Generell bin ich der Meinung, dass man über etliche Jahre und Jahrzehnte vermutlich keinen Fehler macht, wenn man die Aktie von General Mills jetzt kauft. Im Endeffekt gibt es derzeit rund 2,9 % Dividendenrendite. Und das bei einem Ausschüttungsverhältnis von unter 50 %. Mit einer Gewinnrendite von derzeit rund 6 % pro Jahr stehen die Chancen nicht schlecht, dass man langfristig eine solide Rendite einfährt.

Der springende Punkt ist jedoch: Der Zeitpunkt ist nicht der günstigste. Bei General Mills gibt es derzeit eben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 17 auf Basis des letzten Quartals. Und das, nachdem wir bereits in den vergangenen Quartalen jede Menge Pricing Power und operatives Wachstum gesehen haben. Auch hat es zuletzt eine solide Dividende und ein moderates Dividendenwachstum gegeben. Das ist alles inzwischen eingepreist und trotzdem gibt es bloß 2,9 % Dividendenrendite.

Die Bewertung ist im Moment daher weder günstig noch teuer. Für Foolishe Investoren mag das ein Zeitpunkt sein, um Qualität zu einem fairen Preis zu kaufen. Nicht jedoch, um Qualität zu einem guten Preis zu kaufen. Wenn wir auf die Quartalszahlen blicken, so hat es im letzten Quartal außerdem ein Umsatzwachstum von ca. 4 % gegeben. Allerdings entwickelte sich die Menge um 12 % rückläufig, lediglich die Pricing Power mit einem Plus von 17 % hat Kompensation bewirkt. Natürlich ist auch das eine Qualität, aber nicht unbedingt zu jedem Preis.

Für mich eher: Für die Watchlist

Viel kann bei General Mills passieren. Daher erneut mein Hinweis: Es ist nicht unbedingt ein Fehler, die defensive Dividendenaktie jetzt zu kaufen. Wer eine solide, moderate Rendite sucht oder überzeugt ist, dass Pricing Power jetzt exorbitant wichtig bleibt, der kann weiter zugreifen. Zwei, drei Jahre hohe Inflation und das Ausspielen der Preissetzungsmacht können die fundamentale Bewertung relativieren.

Wer es nicht eilig hat, der könnte etwas warten. General Mills mag mit 2,9 % Dividendenrendite attraktiv erscheinen. Über 3 % und eine insgesamt moderatere Bewertung sind für mich für den unternehmensorientierten Gesamtmix jedoch besser.

