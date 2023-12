General Mills Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von General Mills hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,41 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Underperformance von -9,88 Prozent im Branchenvergleich für Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -14,52 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von General Mills um 177,02 Prozent unter dem Durchschnittswert von 152,61 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf ein insgesamt positives Stimmungsbild rund um General Mills hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf neun Handelssignalen ergibt sich ein Bild von 4 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Mills liegt bei 16,18, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 40 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet und somit als "Gut" bewertet werden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der General Mills bei 74,7 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 65,22 USD und hat somit einen Abstand von -12,69 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Analysen und Signale eine Einstufung der Aktie von General Mills als "Schlecht".

