General Mills Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Gemäß der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. General Mills zeigt dabei mit einem KGV-Wert von 16,18 eine deutlich günstigere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, der bei 29,95 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 46 Prozent, wodurch eine Unterbewertung des Unternehmens festgestellt werden kann. Insgesamt wird daher die Empfehlung für General Mills als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Aktienkurses zeigt sich, dass General Mills in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,63 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich um -3,08 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -17,55 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors, der eine Rendite von 32,08 Prozent erzielte, liegt General Mills mit einem Wert von 52,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird General Mills in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass General Mills derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 32,73 als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 40,88 weisen darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft werden kann.

Die Analysteneinschätzung basierend auf langfristigen Bewertungen zeigt, dass General Mills von insgesamt 18 Analysten als "Neutral"-Titel eingestuft wird. Von diesen Analysten wurden 1 als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 75,75 USD, was einer Erwartung von 13,47 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung für General Mills als "Gut" eingestuft.

