General Mills Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von General Mills verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,41 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 178,16 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -13,91 Prozent, und General Mills liegt momentan um 10,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um General Mills zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was auf eine positive Stimmungsänderung hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Von Analysten werden für General Mills aus den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 9 "Neutral" und 1 "Schlecht" Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,1 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der General Mills derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -12,69 Prozent unter dem Trendsignal des GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Abweichung von +0,96 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

