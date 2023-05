General Mills Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Der Kurs der Aktie General Mills steht am 01.05.2023, 21:01 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 88.63 USD. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

General Mills haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: General Mills hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,88 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.09%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,22 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der General Mills liegt bei 27,27, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die General Mills bewegt sich bei 22,45. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der General Mills als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 9 Hold, 2 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für General Mills aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 82,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 88,63 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

