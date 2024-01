General Mills Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der General Mills-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 73,49 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 63,15 USD liegt, was einem Unterschied von -14,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 65,12 USD, was einem Unterschied von -3,03 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die General Mills-Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, 1 Bewertung "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die General Mills-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 76,75 USD, was einem Aufwärtspotential von 21,54 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei General Mills ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet ist General Mills im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) unterbewertet, mit einem KGV von 16,18 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,5, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

