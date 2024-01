General Mills Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der General Mills neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die General Mills-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,19, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,64, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von General Mills im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um General Mills. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite für General Mills beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,77 Prozent und liegt mit 0,27 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,5) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei General Mills konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält General Mills auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

General Mills kaufen, halten oder verkaufen?

