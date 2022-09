General Mills mit 5 % Dividendenrendite verpasst? Hier kommt deine 2. Chance

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Dividendenaktie General Mills (WKN: 853862) besaß kurzzeitig 5 % Dividendenrendite. Foolishe Investoren, die zu Anfang des Jahres 2019 zugegriffen haben, konnten sich ein solches Bewertungsmaß sichern. Allerdings gehört das inzwischen der Vergangenheit an.

Im Moment besitzt General Mills unter 3 % Dividendenrendite. Insofern ist die Aktie stark gestiegen und hat sogar die Dividende je Aktie zwei Mal erhöht. Das heißt, dass Investoren, die damals gekauft haben, eine ziemlich gute Investition getätigt haben.

Möchtest du eine ähnliche Chance kaufen? Mit einer hohen Dividendenrendite, einem defensiven Geschäftsmodell und einem Quäntchen Pricing-Power? Dann habe ich eine Top-Aktie, die man sich jetzt näher ansehen sollte.

General Mills verpasst? Wie wäre es mit Kraft Heinz!

Anstatt jetzt auf General Mills zu setzen, könnte opportunistisch eine andere Dividendenaktie eine spannende Wahl sein: die von Kraft Heinz (WKN: A14TU4). Vermutlich kennst du diesen Lebensmittelkonzern als Buffett-Aktie. Auch hier ist ein Lebensmittel-Fokus vorhanden, der außerdem ein solides Produktportfolio besitzt. Eine gewisse Vergleichbarkeit ist daher gegeben.

Allerdings ist Kraft Heinz vollkommen anders bewertet. Schon der Blick auf die Dividendenrendite ist mit 4,7 % bedeutend höher. Zwar hat das Management im Jahre 2019 die Ausschüttungssumme je Aktie auf 0,40 US-Dollar gekürzt. Positiv: Auf diesem Niveau befinden wir uns heute noch im Hinblick auf die gezahlte Dividende je Aktie und Vierteljahr.

Keine Frage: Für General Mills liefen die Dinge in den letzten Jahren bedeutend besser. Trotzdem hat es auch damals einige Belastungsfaktoren gegeben. Das Management der erfolgreichen Lebensmittel-Dividendenaktie investierte in die Tiernahrung und verschuldete sich dafür. Im Nachhinein der richtige Schritt. Aber es gab eben eine größere Portion Unsicherheit.

Kraft Heinz kämpft mit Abschreibungen auf den eigenen Goodwill, was die Ergebnisse in den vergangenen Jahren teilweise stark belastete. Bereinigt rechnet das Management im Jahr 2022 jedoch mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 2 und 3 % im Jahresvergleich. Das Ergebnis je Aktie wiederum soll um 6 bis 8 % im Jahresvergleich wachsen. Pricing-Power, defensive Klasse, eine solide Dividende und eine insgesamt günstige Bewertung könnten die Ausgangslage für den Turnaround sein.

Eine Wette wert?

Entscheide selbst, ob die Aktie von Kraft Heinz für dich vielleicht eine Alternative für General Mills ist. Im Endeffekt ist die Ausgangslage jedoch ähnlich. Zumindest, wenn wir die erfolgreiche Lebensmittelaktie in der Retrospektive und im Jahre 2019 betrachten.

Ob Kraft Heinz auch den Turnaround schafft? Das Marktumfeld könnte jedenfalls dafür sorgen, dass Pricing-Power wieder gefragter ist. Etwas Zutun muss jedoch auch das Management liefern beziehungsweise der Gesamtkonzern, der seine Stärke wieder ausspielen muss und die schwierigen Kapitel beenden sollte.

