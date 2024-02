General Electric Aktie: Ein wahrer Champion!

Die General Electric-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 114,82 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +27,59 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 146,5 USD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 129,02 USD um +13,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über General Electric besonders positiv diskutiert, an neun Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Diskussionen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 1,44 für den Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 20,15 für 25 Tage ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich auch eine überwiegend positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist zwar gesunken, aber die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die General Electric-Aktie somit positive Einschätzungen aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.