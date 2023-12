General Electric Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die General Electric ist derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses mit einem Wert von 108,46 USD ein "Gut". Dies liegt daran, dass der aktuelle Aktienkurs von 127,47 USD um +17,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 116,56 USD um +9,36 Prozent über dem Wert, was die Aktie zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Internet durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was eine weitere "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die General Electric-Aktie weist einen Wert von 24 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 35,13 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für General Electric.

Die Anleger-Stimmung bei General Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.