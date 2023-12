General Electric Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die langfristige Meinung von Analysten zur General Electric-Aktie ist überwiegend positiv, mit 10 "Gut"-Bewertungen und 2 "Neutral"-Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 105,82 USD, was einer erwarteten Performance von -17,09 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 127,63 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht", und die Redaktion vergibt ein Rating von "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 127,63 USD eine positive Entfernung von +17,06 Prozent vom GD200 (109,03 USD), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 117,71 USD, was einem Abstand von +8,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Electric liegt bei 40,36, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Kategorie eine Einstufung von "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien und unter Marktteilnehmern war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber General Electric. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält General Electric daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Anlegerstimmung.