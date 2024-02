General Electric Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann bei der Einschätzung einer Aktie eine wichtige Rolle spielen. Bei General Electric zeigte sich hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die General Electric-Aktie ein "Gut"-Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 114,82 USD, der letzte Schlusskurs bei 146,5 USD (+27,59 Prozent). Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (129,02 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,55 Prozent Abweichung).

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für die General Electric-Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 1,44 und der RSI25 bei 20,15.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen überwog die positive Kommunikation. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die General Electric-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden und dem Anleger-Sentiment.