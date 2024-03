General Electric Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

In den letzten zwei Wochen wurde General Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass General Electric mit einem Kurs von 147 CHF inzwischen +18,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +41,5 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die General Electric-Aktie ein "Neutral"-Rating für die letzten 7 Tage, da der Wert bei 30 liegt. Für die letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen mit "Gut" eingestuft, da es überverkauft ist. Insgesamt erhält General Electric damit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich General Electric. Die technische Analyse deutet auf eine positive Entwicklung der Aktie hin, was von der längerfristigen Betrachtung des RSI bestätigt wird.