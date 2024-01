General Electric Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für General Electric. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 37,86 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von General Electric derzeit auf 109,71 USD, während die Aktie selbst bei 126,29 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund eines Abstands zum GD200 von +15,11 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 119,06 USD, was einem Abstand zur Aktie von +6,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält General Electric insgesamt die Gesamtnote "Gut" in Bezug auf die technische Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu General Electric geäußert, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen konnte bei General Electric keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Da auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält General Electric daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

