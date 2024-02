General Electric Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Das Internet hat eine zunehmende Auswirkung auf die Stimmungen und Meinungen bezüglich verschiedener Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien beeinflussen die Einschätzung der Aktien. In Bezug auf General Electric wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der General Electric-Aktie um +19,85 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (125,51 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+7,89 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die General Electric-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die General Electric-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu General Electric ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über General Electric diskutiert, jedoch sind in den letzten Tagen vor allem negative Themen aufgekommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Daher erhält General Electric insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.