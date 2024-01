General Electric Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen General Electric. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ergibt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen General Electric hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die General Electric-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man sich auf den Relative Strength-Index (RSI) verlassen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der General Electric bei 26,46, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,53, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der General Electric derzeit bei 110,82 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 127,97 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt derzeit bei 121,51 USD, was einem Abstand von +5,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Gut" für die Aktie der General Electric.