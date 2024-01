General Electric Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von General Electric in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was positiv zu bewerten ist. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was auf eine insgesamt negative Einschätzung hindeutet.

Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen war die Diskussion über General Electric überwiegend negativ. Dies spiegelte sich in fünf Tagen mit positiven Themen und sieben Tagen mit negativer Kommunikation wider, was heute zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 49,53 und wird daher als neutral eingestuft. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der General Electric-Aktie bei 128,28 USD liegt, was einem Unterschied von +16,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt sind positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die General Electric-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung aufweist, mit positiven und neutralen Einschätzungen in verschiedenen Bereichen.