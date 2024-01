General Electric Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die technische Analyse der General Electric-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 109,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 124,06 USD liegt, was einem Unterschied von +13,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 118,45 USD, was einer ähnlichen Höhe zum letzten Schlusskurs (+4,74 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die General Electric-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv bezüglich General Electric. Es wurden keine vorherrschenden positiven oder negativen Themen in den Diskussionen der vergangenen ein bis zwei Tagen festgestellt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Electric liegt bei 73,58, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen über General Electric gemessen wurde, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Schluss führt, dass auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" einzustufen ist.