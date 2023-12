General Electric Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für General Electric liegt der RSI7 aktuell bei 25,42 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass General Electric weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das General Electric-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte bei General Electric eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, weshalb das Kriterium "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält General Electric für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über General Electric wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für heute führt. Dadurch erhält General Electric auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der General Electric mit +17 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal. Der GD50 weist einen Kurs von +9,03 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Unter dem Strich wird der Kurs der General Electric-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.