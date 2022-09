General Electric-Aktie: Studie zeigt, dass Flurpiridaz PET-Radiotracer die CAD-Erkennung verbessern könnte

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

FAIRFIELD (dpa-AFX) - GE Healthcare, die Gesundheitssparte des Mischkonzerns General Electric Co. (GE), hat am Dienstag gemeinsam mit Lantheus Holdings Inc. (LNTH) bekannt gegeben, dass die jüngste klinische Phase-III-Studie mit dem Radiotracer Flurpiridaz (18F) ihre co-primären Endpunkte erreicht hat. In der Studie übertraf der Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Radiotracer Flurpiridaz sowohl bei der Sensitivität als auch bei der Spezifität für den Nachweis der… Hier weiterlesen