General Electric Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "ResMed":

Die General Electric-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 110,82 USD und hat einen aktuellen Kurs von 127,97 USD erreicht. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +15,48 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 121,51 USD, was einer Distanz von +5,32 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in den letzten 30 Tagen nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die General Electric-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, weshalb die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für General Electric liegt bei 26,46, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 35,53, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Rating von "Gut" aufgrund dieses Gesamtbilds.