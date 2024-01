General Electric Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die General Electric-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen. Über die letzten 200 Handelstage hinweg lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 111,5 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 131,23 USD, was einem Unterschied von +17,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 123,03 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +6,67 Prozent, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält General Electric also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur General Electric-Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer positiven Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,7 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die General Electric-Aktie hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen für General Electric deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso zeigt die verringerte Aktivität in den sozialen Medien ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, weshalb auch hier eine negative Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.