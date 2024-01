General Electric Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Electric-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (49) als auch der 25-Tage-RSI (39,07) deuten auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für General Electric.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der General Electric als "Gut"-Titel ein, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. Von ihnen bewerteten 10 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 105,82 USD, was einer Erwartung von -17,51 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Technisch gesehen beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der General Electric auf 109,91 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 128,28 USD hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +16,71 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 119,41 USD, was einer Distanz von +7,43 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die General Electric-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für General Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".