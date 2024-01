General Electric Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von General Electric intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwiegen. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen vermehrt auch negative Themen rund um General Electric diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen registriert wurden, wird auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält General Electric in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der General Electric derzeit bei 109,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 126,29 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +15,11 Prozent, während der GD50 bei +6,07 Prozent liegt. Insgesamt erhält General Electric daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,04 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,86 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird General Electric unterm Strich in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.