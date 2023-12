General Electric Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von General Electric liegt bei 52,69 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 28,05, was zu einer Einstufung als "Gut" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der General Electric-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 106,78 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 122,16 USD (+14,4 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 114,01 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+7,15 Prozent Abweichung). Folglich erhält die General Electric-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionen war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ gegenüber General Electric. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt hat, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen intensiver behandelt als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die General Electric-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse, aber ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung und der Stimmungsänderung.

General Electric kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich General Electric jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen General Electric-Analyse.

General Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...