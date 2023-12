General Electric Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen (bzw. RSI25 für 25 Tage). Der RSI von General Electric liegt bei 52,69, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 hingegen beträgt 28,05 und wird daher als "Gut" bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger sich im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der General Electric-Aktie betrachtet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 106,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 122,16 USD lag, was einer Abweichung von +14,4 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +7,15 Prozent und führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber General Electric. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich daher für General Electric ein Gemisch aus Bewertungen, mit einer neutralen RSI, positivem Sentiment und Buzz, sowie guten technischen Analysen, jedoch einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung.