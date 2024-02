General Electric Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Das Unternehmen General Electric hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 9 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 110,56 USD für das Wertpapier ergibt sich laut den Analysten ein Abwärtspotential von -24,54 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 146,5 USD. Somit wird die Aktie von General Electric als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktien von General Electric wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Nach Untersuchungen zeigen die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für General Electric zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von General Electric hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare auf sozialen Plattformen zeigen, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um General Electric aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 114,82 USD für den Schlusskurs der General Electric-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 146,5 USD, was einer Abweichung von +27,59 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 129,02 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält General Electric insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.