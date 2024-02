General Electric Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die General Electric-Aktie wird derzeit an der Börse gehandelt und verzeichnet eine positive Entwicklung. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 114,82 USD, was einem deutlichen Abstand von +27,59 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 146,5 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Wert von 129,02 USD um +13,55 Prozent über dem aktuellen Kurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Signal.

In den sozialen Medien war in letzter Zeit eine Zunahme negativer Kommentare über General Electric zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung und einem "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie wurde weniger diskutiert als üblich und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über General Electric gesprochen wurde. Dies führte zu einer überwiegend negativen Stimmung und einem "Schlecht"-Rating auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) für General Electric zeigt eine positive Dynamik mit einem Wert von 1,44, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 20,15, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbild und eine Bewertung der Aktie als "Gut".