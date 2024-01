General Electric Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

In den letzten vier Wochen wurden bei General Electric wesentliche Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die General Electric-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 40,36 und der RSI25 liegt bei 34,73, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der General Electric-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 127,63 USD, was einem Unterschied von +17,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (109,03 USD) entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Tendenz, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat in letzter Zeit die negative Kommunikation zugenommen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.