General Electric Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten zwei Wochen wurde General Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei General Electric eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die General Electric insgesamt positiv, mit 9 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei 110,56 USD, was einer prognostizierten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -27,9 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Electric-Aktie zeigt einen Wert von 4 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (11,18) weist auf eine Überverkauft-Bewertung hin. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für General Electric.