General Dynamics-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Anlegerstimmung bezüglich General Dynamics war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird General Dynamics daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Optimierungsprogramme haben in letzter Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer guten Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält General Dynamics von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis wird der RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,84 Punkten, was darauf hinweist, dass die General Dynamics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält General Dynamics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die General Dynamics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,55 Prozent erzielt, was jedoch 7,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 20,63 Prozent, und General Dynamics liegt derzeit 12,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Langfristig betrachtet wird die General Dynamics-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, wobei 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 252 USD, was einer erwarteten Performance von 0,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung durch die Redaktion als "Gut" in Bezug auf die Analysteneinschätzung.