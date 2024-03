General Dynamics Aktie: Das wird teuer!

Die General Dynamics weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,05 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,56 % in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der General Dynamics von 275,4 USD eine Entfernung von +15,47 Prozent vom GD200 (238,5 USD), was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 265,12 USD, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage, wird der Kurs der General Dynamics-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt General Dynamics mit einer Rendite von 8,55 Prozent deutlich darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 329,68 Prozent, wobei General Dynamics mit 321,12 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt bei General Dynamics eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Aktie.