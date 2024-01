General Dynamics Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der General Dynamics Aktie bei 226,98 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 258,6 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +13,93 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 247,45 USD, was einem Abstand von +4,51 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14,25 Euro für jeden Euro Gewinn von General Dynamics. Dies ist 54 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 31 und führt daher zu einer Unterbewertung des Titels.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen waren positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten 12 Monate zeigt, dass die General Dynamics Aktie 5 Mal mit "Gut", 2 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet wurde, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten basierend auf dem aktuellen Kurs von 258,6 USD eine Entwicklung von -2,55 Prozent und ein mittleres Kursziel von 252 USD, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der institutionellen Analysten auf der Stufe "Gut".