General Dynamics Aktie: Das war nur der Anfang!

An der Börse New York notiert die Aktie General Dynamics am 09.10.2023, 20:26 Uhr, mit dem Kurs von 237.96 USD. Die Aktie der General Dynamics wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.

General Dynamics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,25 und liegt mit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 30,68. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält General Dynamics auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die General Dynamics sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die General Dynamics. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 254,6 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 15,76 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 219,94 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der General Dynamics von 219,94 USD ist mit -1,64 Prozent Entfernung vom GD200 (223,61 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 222,83 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,3 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der General Dynamics-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.