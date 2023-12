General Dynamics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die General Dynamics Aktie befindet sich derzeit 4,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Bewertung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 13,27 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch positiv bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt General Dynamics insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 252 USD, was ein Abwärtspotential von -1,64 Prozent ergibt. Somit wird eine neutrale Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Bei der Dividendenrendite schneidet General Dynamics im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung schlecht ab, da die aktuelle Rendite bei 2,21 % liegt, was 14,76 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 16,98 % liegt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen die negative Kommunikation dominierte. Die Statistiken deuten darauf hin, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Somit wird die Aktie aus Sicht der Anleger als "Schlecht" eingestuft.