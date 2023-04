General Dynamics Aktie: In selten guter Lage!

Per 03.04.2023, 05:04 Uhr wird für die Aktie General Dynamics am Heimatmarkt New York der Kurs von 228.21 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für General Dynamics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: General Dynamics hat mit einer Dividendenrendite von 2,18 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.6%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt -9,42. Aufgrund dieser Konstellation erhält die General Dynamics-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die General Dynamics-Aktie hat einen Wert von 3,23. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,8). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist General Dynamics auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für General Dynamics.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die General Dynamics-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (256,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 228,21 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält General Dynamics eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.