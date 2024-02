General Dynamics Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für General Dynamics liegt bei 20,17, was ihn als "Gut" einstuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 39,84, was zu einer "Neutral" Bewertung führt und zu einem Gesamtrating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics beträgt 14,25, was unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Dies macht die Aktie als "günstig" und sie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte General Dynamics eine Performance von 8,55 Prozent, was eine Outperformance von +3,66 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite 3,42 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen waren 3 "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 258 USD führt. Dies ergibt eine "Neutral"-Empfehlung und somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.