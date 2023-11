General Dynamics Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Laut einer technischen Analyse der General Dynamics-Aktie lag der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 223,03 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 242,4 USD, was einem Unterschied von +8,68 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 226,26 USD wurde überschritten (+7,13 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die General Dynamics-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (17,01 Prozent) hat die General Dynamics-Aktie derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 2,21 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten erzielte die General Dynamics-Aktie eine Performance von -2,94 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 36 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -38,95 Prozent für General Dynamics führt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors (1247,08 Prozent) lag die Aktie um 1250,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die General Dynamics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen und Kommentare von privaten Anlegern in sozialen Medien zu General Dynamics abgegeben. Basierend auf dieser Auswertung und der positiven Themen rund um den Wert wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Es wurden jedoch auch 8 negative Signale erkannt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die General Dynamics-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.