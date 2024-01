General Dynamics Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich General Dynamics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen besonders negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 1 "Schlecht"- und 7 "Gut"-Signale auftraten. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von General Dynamics von Analysten als "Gut" eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 252 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich demnach eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.

In fundamentalen Kriterien ist General Dynamics unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 14 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 31,25) ist dies deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 54 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet General Dynamics eine Rendite von 2,05 % aus, was 14,89 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 16,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.