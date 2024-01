General Dynamics Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Analysten bewerten die Aktie von General Dynamics auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 5 Bewertungen positiv, 2 neutral und keine negativ. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 252 USD, was einer Erwartung von 0,9 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 249,76 USD liegt. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Analystenschätzungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei General Dynamics. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der General Dynamics liegt bei 55,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 56,87 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet General Dynamics eine Dividendenrendite von 2,05 % aus, was 14,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 % liegt. Damit wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft, da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.