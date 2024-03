General Dynamics Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei General Dynamics beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mit einem durchschnittlichen KGV von 33 als unterbewertet angesehen wird.

In der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs hat General Dynamics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 349,01 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -340,46 Prozent für General Dynamics führt. Auch im Vergleich zu dem "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 210,41 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt General Dynamics mit einer Unterperformance von 201,86 Prozent deutlich darunter.

In der technischen Analyse erhält die General Dynamics-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +14,84 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einer Abweichung von +3,21 Prozent.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,05 Prozent und liegt damit 15,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von General Dynamics.

Insgesamt erhält das Unternehmen gemäß der verschiedenen Kategorien eine gemischte Bewertung, wobei es aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, jedoch in Bezug auf die Aktienkurs-Performance und Dividendenpolitik eine Unterperformance aufweist. In der einfachen Charttechnik erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung.