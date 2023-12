General Dynamics Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu General Dynamics wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, sodass insgesamt eine gute Stimmungsbewertung für das Unternehmen vorliegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat General Dynamics im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,56 Prozent erzielt, was jedoch 21,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 13,82 Prozent, wobei General Dynamics aktuell 9,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics beträgt 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 30 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist General Dynamics daher unterbewertet, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für General Dynamics liegt bei 48,77 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,07. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale bis negative Einschätzung für General Dynamics.