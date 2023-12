General Dynamics Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics liegt mit 14,25 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies entspricht einer Differenz von 54 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 30 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als preisgünstig angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um General Dynamics zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Wenn es um die Analysteneinschätzung geht, erhielt General Dynamics insgesamt 7 Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung ist dabei "Gut", mit 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Basierend auf einer Kursprognose von 252 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist General Dynamics eine Rendite von 2,21 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.