General Dynamics Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von General Dynamics Gegenstand von Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder positiv noch negativ mit Themen rund um General Dynamics befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Weitere Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden. Es gab insgesamt sieben Signale (0 Schlecht, 7 Gut), was insgesamt zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite beträgt 2,05 Prozent, was 14,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, 16,94) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von General Dynamics eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der General Dynamics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 229,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 265,86 USD deutlich darüber (Unterschied +15,97 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (251,65 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,65 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die General Dynamics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird General Dynamics als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,25, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,9 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.