General Dynamics Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Aktuell beträgt die Dividendenrendite von General Dynamics 2,21 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung einen geringeren Ertrag von 14,73 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer weniger positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der General Dynamics bei 226,79 USD liegt, während die aktuelle Aktie einen Kurs von 259,67 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 247,04 USD, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Gut" in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass General Dynamics laut RSI7 als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit auch in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten insgesamt 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen für General Dynamics ausgesprochen wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 252 USD, was auf eine erwartete Entwicklung des Aktienkurses um -2,95 Prozent hindeutet und somit eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" für General Dynamics.