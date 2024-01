General Dynamics Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) für die General Dynamics-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 13, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,15 liegt, was bedeutet, dass die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die General Dynamics im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,55 Prozent erzielt, was 1,84 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,62 Prozent, und General Dynamics liegt aktuell 2,94 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die General Dynamics-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu General Dynamics, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (258 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -2,96 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält General Dynamics eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Die Dividendenrendite der General Dynamics-Aktie beträgt 2,05 Prozent, was 14,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs bewertet.